Golf: USPGA Quail Hollow scores

WASHINGTON: Leading final-round scores on Sunday in the US PGA Tour Wells Fargo Championship at Quail Hollow in Charlotte, North Carolina (USA unless noted, par-71):

274 - Rory McIlroy (NIR) 72-66-68-68

275 - Abraham Ancer (MEX) 69-70-70-66

276 - Viktor Hovland (NOR) 69-72-68-67, Keith Mitchell 67-71-66-72

277 - Gary Woodland 67-69-70-71

279 - Matt Wallace (ENG) 69-67-73-70, Patrick Reed 71-69-69-70, Luke List 67-72-68-72

280 - Bryson DeChambeau 70-74-68-68, Aaron Wise 72-71-68-69

281 - Ben Martin 69-71-72-69, Scott Piercy 70-68-73-70, Satoshi Kodaira (JPN) 68-72-68-73

282 - Emiliano Grillo (ARG) 74-66-72-70, Tommy Fleetwood (ENG) 67-75-70-70, Charl Schwartzel (RSA) 71-71-70-70, Xander Schauffele 72-71-68-71

283 - CT Pan (TPE) 74-69-72-68, Brian Harman 68-72-73-70, JJ Spaun 69-75-69-70, Keegan Bradley 66-75-71-71, Joaquin Niemann (CHI) 71-71-70-71, Joel Dahmen 68-72-71-72, Russell Knox (SCO) 70-71-70-72, Bubba Watson 70-69-71-73