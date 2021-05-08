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Exchange rates: buying and selling
08 May 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (May 7, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 153.10 152.60
EURO EUR 184.77 184.17
JAPANESE YEN JPY 1.4035 1.3989
BRITISH POUND GBP 212.99 212.30
SWISS FRANC CHF 168.78 168.22
CANADIAN DOLLAR CAD 125.86 125.45
AUSTRALIAN DOLAR AUD 119.07 118.68
SWEDISH KRONA SEK 18.29 18.23
NORWEGIAN KRONE NOK 18.44 18.38
DANISH KRONE DKK 24.85 24.77
NEWZEALAND DOLLAR NZD 110.74 110.38
SINGAPORE DOLLAR SGD 114.91 114.54
HONGKONG DOLLAR HKD 19.79 19.73
KOREAN WON KRW 0.1368 0.1363
CHINESE YUAN CNY 23.85 23.77
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.21 37.09
THAI BAHT THB 4.91 04.89
U.E.A DIRHAM AED 41.69 41.56
SAUDI RIYAL SAR 40.86 40.73
QATAR RIYAL QAR 42.06 41.92
KUWAITI DINAR KWD 508.84 507.18
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