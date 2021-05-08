ANL 34.10 Decreased By ▼ -0.15 (-0.44%)
ASC 13.65 Increased By ▲ 0.30 (2.25%)
ASL 23.40 Increased By ▲ 0.80 (3.54%)
AVN 85.60 Increased By ▲ 1.90 (2.27%)
BOP 7.70 No Change ▼ 0.00 (0%)
BYCO 9.44 Increased By ▲ 0.07 (0.75%)
DGKC 111.51 Increased By ▲ 1.31 (1.19%)
EPCL 48.99 Decreased By ▼ -1.90 (-3.73%)
FCCL 22.85 Increased By ▲ 0.09 (0.4%)
FFBL 25.47 Decreased By ▼ -0.23 (-0.89%)
FFL 15.33 Increased By ▲ 0.03 (0.2%)
HASCOL 8.94 Decreased By ▼ -0.06 (-0.67%)
HUBC 78.43 Decreased By ▼ -0.57 (-0.72%)
HUMNL 6.13 Increased By ▲ 0.29 (4.97%)
JSCL 19.14 Increased By ▲ 0.44 (2.35%)
KAPCO 40.50 Increased By ▲ 1.11 (2.82%)
KEL 3.72 Increased By ▲ 0.04 (1.09%)
LOTCHEM 14.20 Decreased By ▼ -0.15 (-1.05%)
MLCF 42.75 Increased By ▲ 0.45 (1.06%)
PAEL 30.90 Decreased By ▼ -0.17 (-0.55%)
PIBTL 9.52 Increased By ▲ 0.07 (0.74%)
POWER 8.61 Increased By ▲ 0.17 (2.01%)
PPL 82.50 Decreased By ▼ -0.80 (-0.96%)
PRL 23.09 Increased By ▲ 0.32 (1.41%)
PTC 9.00 Decreased By ▼ -0.20 (-2.17%)
SILK 1.38 Decreased By ▼ -0.02 (-1.43%)
SNGP 38.90 Increased By ▲ 0.31 (0.8%)
TRG 165.00 Increased By ▲ 1.78 (1.09%)
UNITY 35.80 Increased By ▲ 0.87 (2.49%)
WTL 1.53 Increased By ▲ 0.08 (5.52%)
BR100 4,846 Increased By ▲ 46.43 (0.97%)
BR30 24,817 Increased By ▲ 123.55 (0.5%)
KSE100 45,175 Increased By ▲ 231.06 (0.51%)
KSE30 18,470 Increased By ▲ 86.89 (0.47%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 08 May 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (May 7, 2021).

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CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
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U.S DOLLAR          USD    153.10    152.60
EURO                EUR    184.77    184.17
JAPANESE YEN        JPY    1.4035    1.3989
BRITISH POUND       GBP    212.99    212.30
SWISS FRANC         CHF    168.78    168.22
CANADIAN DOLLAR     CAD    125.86    125.45
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    119.07    118.68
SWEDISH KRONA       SEK     18.29     18.23
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.44     18.38
DANISH KRONE        DKK     24.85     24.77
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    110.74    110.38
SINGAPORE DOLLAR    SGD    114.91    114.54
HONGKONG DOLLAR     HKD     19.79     19.73
KOREAN WON          KRW    0.1368    0.1363
CHINESE YUAN        CNY     23.85     23.77
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     37.21     37.09
THAI BAHT           THB      4.91     04.89
U.E.A DIRHAM        AED     41.69     41.56
SAUDI RIYAL         SAR     40.86     40.73
QATAR RIYAL         QAR     42.06     41.92
KUWAITI DINAR       KWD    508.84    507.18
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