KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (May 5, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 M.T Disc. Alpine 05-05-2021 Khairpur Mogas Marine Services B-1 Korea Load. Eastwind 05-05-2021 Chemi Chemical Shipping Co. B-2 Hanyu Disc. Eastwind 04-05-2021 Camellia Chemical Shipping Co. B-6/B-7 Kmtc Disc. United 04-05-2021 Dubai Load Marine Container Agencies B-8/B-9 Songa Disc. Oceansea 04-05-2021 Nuernberg Load Shipping Container B-14/B-15 Doric Disc. Eastwind 19-04-2021 Arrow Soya Bean Shipping Seeds B-16/B-17 Viking Disc. Sharaf 04-05-2021 Emerald Vehicles Shipping Agencies ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24/B-25 Gozo Disc. Costal 29-04-2021 Rock Shipping Phosphate Services B-26/B-27 Csl Sophei Disc. Oceansea 05-05-2021 Load Shipping Container B-29/B-30 Diyala Disc. X-press 04-05-2021 Load Feeders Container Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-4 Cma Disc. Cma 03-05-2021 Cgm Load Cgm Moliere Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cgm 05-05-2021 Disc. Load Container Cma Cgm Pakistan Moliere Viking 05-05-2021 Disc. Vehicles Sharaf Shipping Agencies Emerald Hanyu 05-05-2021 Disc. Chemical Eastwind Shipping Company Camellia Diyala 05-05-2021 Disc. Load Container X-press Feeders Shiiping Agency Songa 05-05-2021 Disc. Load Container Oceansea Shipping Nuernberg Doric Arrow 05-05-2021 Disc. Soya Bean Seeds Eastwind Shipping Gozo 06-05-2021 Disc. Rock Phosphate Costal Shipping Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Chem Silicon 05-05-2021 D/4500 Chemical Eastwind Shipping Company FG Rotterdam 05-05-2021 D/3700 Chemical Eastwind Shipping Company Good Luck-1 05-05-2021 D/38888 General Cargo Legend Shipping & Logistic Jin Tao 05-05-2021 D/27533 General Cargo Legend Shipping & Logistic Stolt Sequoia 06-05-2021 L/12500 Ethanol Alpine Marine Services X-press 06-05-2021 D/L Container X-press Feeders Shipping Odyssey Cosco 06-05-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Rotterdam As Sicilia 06-05-2021 D/L Container Riazeda Cosco Japan 06-05-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Liberty 06-05-2021 D/70 Vehicle Al Hamd Container Pvt Ltd Passion Ussuri 06-05-2021 D/1650 Project Cargo Noble Shipping Services U Glory 06-05-2021 D/27742 General Cargo Legend Shipping & Logistic ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sea Fortune 05-05-2021 Tanker - Andes 05-05-2021 Tanker - M.T Quetta 05-05-2021 Tanker - Szczecin 05-05-2021 Container Ship - Trader Elka Delphi 05-05-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Paran Gen. Cargo Sea Hawk 28.04.2021 Dowski MW-2 Gail Rice East Wind 03.05.2021 MW-4 Elbabe Coal Wilhelmsen 01.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Daimongate Coal East Wind 30.04.2021 PIBT Bel South Coal Wilhelmsen 04.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Medi Coal Sino Trans 03.05.2021 Segesta ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chemroute Palm oil Alpine 02.05.2021 Pegasus ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Seago Containers Maersk Pak 04.05.2021 Bremerhaven QICT Maersk Containers Maersk Pak 04.05.2021 Atlanta ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Le Havre Containers Maersk Pak 04.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Amazon Gas oil Alpine 03.04.2021 Fortitude ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Pedhoulas Soya bean Ocean Services 30.04.2021 Rose ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPGTERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC White Peal LPG M. International 02.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gas Chemicals G.A.C 03.05.2021 Shuriken ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Nil ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Amazon Gas oil Alpine 05.05.2021 Fortitude Pedhoulas Soya bean Ocean Services -do- Rose Daimongate Coal East Wind -do- Paran Dowski Gen. Cargo Sea Hawk -do- Seago Containers Maersk Pak -do- Bremerhaven Maersk Containers Maersk Pak -do- Atlanta Chemroute Palm oil Alpine -do- Pegasus ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Atlantic Elm Steel coil G.A.C 05.05.2021 Al-Gharrafa LNG G.S.A -do- Splendour Palm oil Alpine -do- Opal Al-Soor-II Gas oil G.A.C Waiting for berth Junior-G Gas oil G.A.C - Damas Mogas Alpine - PRO Alliance Mogas Trans Marine - Susana S Chemicals East Wind - Basic Coal Ocean World - Portland Dionisis Coal G.A.C - Georgia Coal East Wind - Eritta Coal Ocean Services - Valentia Blue Coal East Wind - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Josephine Containers Maersk Pak 06.05.2021 Maersk Express Containers MSC Pak -do- Athens Express Containers MSC Pak -do- Euphrates Golar Frost LNG G.A.C -do- Al-Jassasiya LNG G.S.A -do- Maersk Containers Maersk Pak 07.05.2021 Jajawijaya Conti Courage Containers - -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021