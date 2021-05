KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (May 4, 2021).

================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================ ASDA Sec. Agha Steel Ind. 18,500 38.00 AL Habib Cap. Mkt. Agha Steel Ind. 1,000 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 19,500 37.44 Azee Sec. Azgard Nine Ltd. 50,000 33.57 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 33.57 Darson Sec. D.G.Cement 11,000 110.60 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 110.60 Azee Sec. Fauji Fert 50,000 106.87 Topline Sec. Fauji Fert 130,000 107.48 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 107.31 Topline Sec. Habib Metro Bank 23,500 38.05 Total/Weighted Avg. Rate 23,500 38.05 ASDA Sec. Hascol Petroleum 35,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 15.00 Topline Sec. Hub Power 5,000 74.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 74.00 Topline Sec. Meezan Bank Ltd. 65,500 106.99 Total/Weighted Avg. Rate 65,500 106.99 Habib Metro.Fin. Mehran Sugar 100,000 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 50.00 BMA Capital National Bank Pak. 1,166,000 32.73 Total/Weighted Avg. Rate 1,166,000 32.73 ASDA Sec. Pak. Int. Bulk Termi 30,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 12.00 ASDA Sec. Pakistan Petroleum 8,000 100.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 100.00 ASDA Sec. Pioneer Cement 10,000 130.00 HH Misbah Sec. Pioneer Cement 500 119.80 Total/Weighted Avg. Rate 10,500 129.51 ASDA Sec. Sakrand Sugar Mills 25,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 12.00 MRA Sec. Searle Company Ltd. 500 229.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 229.00 Adam Sec. Sui South Gas 3,500 12.99 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 12.99 Multiline Sec. TRG Pakistan Ltd. 500 150.85 Adam Sec. TRG Pakistan Ltd. 418,614 167.32 Total/Weighted Avg. Rate 419,114 167.30 Fikree's (SMC) Waves Singer 214 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 214 19.00 ================================================================================ Total Turnover 2,152,328 ================================================================================

