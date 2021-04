KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Thursday (April 29, 2021).

=============================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER =============================================================================================== As on: 29-04-2021 =============================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares =============================================================================================== M. M. M. A. Khanani Fikree's (SMC) Attock Ref. 800 232.25 Fikree's (SMC) M. M. M. A. Khanani 800 232.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,600 232.50 M. M. M. A. Khanani Fikree's (SMC) Nat. Refinery 1,000 600.50 Fikree's (SMC) M. M. M. A. Khanani 1,000 601.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 600.75 Punjab Capital Sec. Darson Sec. Service Fabrics 283,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 283,000 20.00 Multiline Sec. ASDA Sec. Service Global Footw 100,000 59.00 Arif Habib Ltd. Sherman Sec. 550,000 57.19 Total/Weighted Avg. Rate 650,000 57.47 Fikree's (SMC) Azee Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 15.00 =============================================================================================== Total Turnover 937,600 ===============================================================================================

