KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Hala Enterprises Ltd 30-04-2021 15:00 Leiner Pak Gelatine Ltd 30-04-2021 10:00 Apna Microfinance Bank Ltd 30-04-2021 14:30 Pak Leather Crafts Ltd 30-04-2021 10:00 The United Insurance Company Ltd 30-04-2021 11:30 Ruby Textile Mills Ltd 30-04-2021 11:00 Avanceon Limited 30-04-2021 10:00 B .F. Modaraba 30-04-2021 11:30 Ados Pakistan Limited 30-04-2021 11:00 The Universal Insurance Company Ltd 30-04-2021 11:45 AN Textile Mills Limited 30-04-2021 11:00 Amtex Limited 30-04-2021 11:00 Security Leasing Corporation Ltd 30-04-2021 11:00 HBL Asset Management Ltd-Open end 30-04-2021 9:30 Service Fabrics Ltd 30-04-2021 10:00 AKD Investment Management Ltd-Open end 30-04-2021 10:30 NBP Fund Management Ltd-Open end 30-04-2021 14:15 Hashimi Can Company Ltd 04-05-2021 11:00 =========================================================

