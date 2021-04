KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (April 27, 2021).

================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================== Fawad Yusuf Sec. B.O.Punjab 2,889,500 7.80 Total/Weighted Avg. Rate 2,889,500 7.80 EFG Hermes D.G.Cement 1,000 117.30 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 117.30 Fawad Yusuf Sec. Ferozsons Lab. 35,260 300.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,260 300.00 Ghani Osman Sec. Flying Cement Co. (R) 243,000 0.95 Total/Weighted Avg. Rate 243,000 0.95 B&B Sec. Ghani Global Holding 1,000 40.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 40.45 Azee Sec. Hascol Petroleum 400,000 8.91 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 8.91 Khadim Ali S. Bukhari Sec. HI-tech Lubricant Ltd 200,000 66.70 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 66.70 Fawad Yusuf Sec. Hum Network Limited 233,500 6.05 Total/Weighted Avg. Rate 233,500 6.05 Next Capital Int. Industries 2,500 205.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 205.00 Topline Sec. K-Electric Limited 500,000 3.67 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 3.67 Next Capital Lucky Cement 300 870.00 Total/Weighted Avg. Rate 300 870.00 Fikree's (SMC) Meezan Bank Ltd. 500 111.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 111.00 Fawad Yusuf Sec. Nishat Power Ltd. 320,000 21.00 Total/Weighted Avg. Rate 320,000 21.00 M. M. M. A. Khanani O.G.D.C. 150,000 99.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 99.00 Fawad Yusuf Sec. Packages Limited 14,800 465.00 Total/Weighted Avg. Rate 14,800 465.00 M. M. M. A. Khanani Pakistan Petroleum 250,000 90.00 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 90.00 Aba Ali H. Sec. Sui Northern Gas 1,000 40.39 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 40.39 Creative Cap. Sec. TRG Pakistan Ltd. 10,000 177.20 B&B Sec. 1,500 181.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 177.70 AKD Sec. Unity Foods Limited 1,000,000 32.40 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 32.40 ================================================================================== Total Turnover 6,253,860 ==================================================================================

