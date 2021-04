KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Shezan International Ltd 27-04-2021 11:30 KSB Pumps Company Limited 27-04-2021 11:45 Jubilee General Insurance Co. Ltd 27-04-2021 10:00 Pakistan Synthetics Ltd 27-04-2021 14:30 GoodLuck Industries Ltd 27-04-2021 11:00 Treet Corporation Ltd 27-04-2021 14:30 First Treet Manufacturing Modaraba 27-04-2021 14:00 Dewan Cement Ltd 27-04-2021 14:00 Adamjee Insurance Company Ltd 27-04-2021 12:30 Hafiz Limited 27-04-2021 11:30 Dewan Salman Fibre Ltd 27-04-2021 15:00 Dewan Automotive Engineering Ltd 27-04-2021 16:00 Unity Foods Limited 27-04-2021 10:30 First Tri-Star Modaraba 27-04-2021 11:30 Dewan Farooque Motors Ltd 27-04-2021 17:00 Kohinoor Mills Limited 27-04-2021 12:30 Pace (Pakistan) Ltd 27-04-2021 11:00 Image Pakistan Limited 27-04-2021 11:00 First Capital Securities Corporation Ltd 27-04-2021 12:00 Thatta Cement Company Ltd 27-04-2021 11:00 Sazgar Engineering Works Ltd 27-04-2021 14:00 Reliance Weaving Mills Ltd 27-04-2021 12:00 First Paramount Modaraba 27-04-2021 11:00 Gharibwal Cement Ltd 27-04-2021 15:00 Al-Abid Silk Mills Limited 27-04-2021 12:30 Nestle Pakistan Ltd 27-04-2021 10:10 Khalid Siraj Textile Mills Ltd 27-04-2021 10:30 MIlltat Tractors Limited 27-04-2021 11:30 GOC (Pak) Limited 27-04-2021 11:00 Gul Ahmed Textile Mills Ltd 27-04-2021 15:00 First National Bank Modaraba 27-04-2021 15:00 Pakistan Refinery Ltd 27-04-2021 11:00 Khyber Textile Mills Ltd 27-04-2021 10:30 GlaxoSmithKline Pakistan Ltd 27-04-2021 14:00 Thal Limited 27-04-2021 14:30 First Equity Modaraba 27-04-2021 14:30 EFU Life Assurance Limited 27-04-2021 11:00 786 Investments Limited 27-04-2021 11:00 786 Smart Fund-Open end 27-04-2021 11:00 The organic Meat Company Ltd 27-04-2021 10:00 Berger Paints Pakistan Ltd 27-04-2021 11:00 Philip Morris (Pakistan) Ltd 27-04-2021 12:00 Otsuka Pakistan Ltd 27-04-2021 10:15 Dawood Hercules Corporation Ltd 27-04-2021 12:00 Systems Limited 27-04-2021 17:00 Suhail Jute Mills Ltd 27-04-2021 12:00 Arpak International Investments Ltd 27-04-2021 11:00 Grays Leasing Ltd 27-04-2021 10:00 Roshan Packages Ltd 27-04-2021 12:00 Pakistan Hotels Developers Ltd 27-04-2021 14:00 Flying Cement Company Ltd 27-04-2021 11:00 Haji Mohammad Ismail Mills Ltd 27-04-2021 11:00 BankIslami Pakistan Ltd 27-04-2021 12:30 The Searl Company Ltd 27-04-2021 12:00 First Punjab Modaraba 27-04-2021 14:30 United Distributors Pakistan Ltd 27-04-2021 14:30 SME Leasing Limited 27-04-2021 11:30 Askari General Insurance Company Ltd 27-04-2021 12:00 Zil Limited 27-04-2021 11:00 Al-Ghazi Tractors Limited 27-04-2021 17:00 Lucky Cement Ltd 27-04-2021 15:15 Byco Petroleum Pakistan Ltd 27-04-2021 12:00 Mubarak Textile Mills Ltd 27-04-2021 11:00 Dost Steels Limited 27-04-2021 16:30 Samin Textiles Ltd 27-04-2021 11:00 First UDL Modaraba 27-04-2021 11:00 Pakistan Oxygen Ltd 27-04-2021 14:00 Bata Pakistan Limited 27-04-2021 12:00 Saudi Pak Leasing Company Ltd 27-04-2021 12:00 IGI Life Insurance Limited 28-04-2021 15:30 Elahi Cotton Mills Ltd 28-04-2021 10:30 Security Papers Limited 28-04-2021 11:00 S.S. Oil MIlls Limited 28-04-2021 11:00 S.G Allied Businesses Ltd 28-04-2021 10:00 S.G. Power Limited 28-04-2021 10:30 Lalpir Power Limited 28-04-2021 11:30 Pakgen Power Limited 28-04-2021 12:00 Quetta Textile Mills Ltd 28-04-2021 12:30 Nishat Mills Limited 28-04-2021 15:00 Modaraba Al-Mali 28-04-2021 11:30 Fecto Cement Limited 28-04-2021 12:00 EFU General Insurance Limited 28-04-2021 10:00 Tariq Glass Industries Ltd 28-04-2021 15:00 Soneri Bank Limited 28-04-2021 12:00 Sapphire Fibres Ltd 28-04-2021 15:00 Reliance Cotton Spinning Mills Ltd 28-04-2021 11:00 Sapphire Textile Mills Ltd 28-04-2021 12:30 Fauji Fertilizer Compnany Ltd 28-04-2021 09:30 Drekkar Kingsway Ltd 28-04-2021 11:00 Leather Up Limited 28-04-2021 16:00 Bawany Air P roducts Ltd 28-04-2021 11:00 Khyber Tobacco Company Ltd 28-04-2021 11:00 Bhanero Textile Mills Ltd 28-04-2021 10:00 Blessed Textiles Ltd 28-04-2021 11:00 Agha Steel Industries Ltd 28-04-2021 15:00 Unilever Pakistan Foods Limited 28-04-2021 14:30 Indus Motor Company Ltd 28-04-2021 15:00 ICC Industries Limited 28-04-2021 13:00 At-Tahur Limited 28-04-2021 11:30 Nazir Cotton Mills Ltd 28-04-2021 11:00 D .S . Industries Limited 28-04-2021 12:30 Safe Mix Concrete Ltd 28-04-2021 15:30 Premier Insurance Ltd 28-04-2021 12:30 Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd 28-04-2021 13:00 First Habib Modaraba 28-04-2021 11:00 Habib Metro Modaraba 28-04-2021 12:00 Dandot Cement Company Ltd 28-04-2021 14:30 Masood Textile Mills Ltd 28-04-2021 11:00 Fazal Cloth Mills Ltd 28-04-2021 14:30 Sardar Chemical Industries Ltd 28-04-2021 17:00 Husein Industries Ltd 28-04-2021 11:30 Fatima Fertilizer Company Ltd 28-04-2021 11:00 Sitara Chemical Industries Ltd 28-04-2021 16:00 First National Equities Ltd 28-04-2021 15:00 Suraj Cotton Mills Ltd 28-04-2021 10:30 Ashfaq Textile Mills Ltd 28-04-2021 9:00 Salman Noman Enterprises Ltd 28-04-2021 11:00 Faisal Spinning Mills Ltd 28-04-2021 12:00 Mahmood Textile Mills Ltd 28-04-2021 11:30 JS Bank Limited 28-04-2021 12:30 Unicap Modaraba 28-04-2021 11:30 Kohinoor Spinning Mills Ltd 28-04-2021 15:00 Yousuf Weaving Mills Ltd 28-04-2021 14:00 Jubilee Life Insurance Company Ltd 28-04-2021 10:00 Standard Chartered Bank (Pakistan) Ltd 28-04-2021 15:00 Dawood Equities Ltd 28-04-2021 11:00 Trust Securities & Brokerage Ltd 28-04-2021 12:30 AGP Limited 28-04-2021 15:00 Landmark Spinning Industriess Ltd 28-04-2021 14:30 Bank Al Habib Limited 28-04-2021 12:30 Gadoon Textile Mills Ltd 28-04-2021 15:15 D.M. Textile Mills Ltd 28-04-2021 13:00 Nadeem Textile Mill Ltd 28-04-2021 14:00 Merit Packaging Ltd 28-04-2021 15:00 Ghandhara Nissan Ltd 28-04-2021 12:30 Ghandhara Industries Ltd 28-04-2021 11:00 Century Insurance Company Ltd 28-04-2021 18:15 TPL Properties Limited 28-04-2021 14:00 National Bank of Pakistan 28-04-2021 10:00 Balochistan Glass Ltd 28-04-2021 14:00 EFG Hermes Pakistan Ltd 28-04-2021 14:00 Artistic Denim Mills Ltd 28-04-2021 11:00 Loads Limited 28-04-2021 12:30 Shaffi Chemical Industries Ltd 28-04-2021 11:00 Zephyr Textiles Ltd 28-04-2021 11:30 Dadex Eternit Ltd 28-04-2021 16:30 Shadab Textile Mills Ltd 28-04-2021 11:30 Al-Khair Gadoon Limited 28-04-2021 11:00 Metropolitan Steel Corporation Ltd 28-04-2021 10:00 K-ELectric Limited 28-04-2021 11:00 Diamond Industries Ltd 28-04-2021 12:30 Shaheen Insurance Company Ltd 28-04-2021 11:00 Idrees Textile Mills Ltd 28-04-2021 12:00 Pakistan National Shipping Corporation Ltd 28-04-2021 10:30 Tata Textile Mills Ltd 28-04-2021 11:30 Atlas Insurance Limited 28-04-2021 09:00 Shahzad Textile Mills Ltd 28-04-2021 11:00 Hallmark Company Ltd 28-04-2021 11:00 Saif Power Ltd 28-04-2021 11:45 Sanofi-Aventis Pakistan Ltd 28-04-2021 11:00 Waves Singer Pakistan Ltd 28-04-2021 11:30 Cherat Packaging Ltd 28-04-2021 12:00 UBL Fund Managers Ltd-Open end 28-04-2021 09:30 Towellers Limited 28-04-2021 12:00 Shabbir Tiles & Ceramics Ltd 28-04-2021 10:00 Allied Rental Modaraba 28-04-2021 08:30 Archroma Pakistan Ltd 29-04-2021 11:00 The General Tyre & Rubber Co. Ltd 29-04-2021 11:00 Cherat Cement Company Ltd 29-04-2021 11:00 Island Textile Mills Ltd 29-04-2021 14:00 Salfi Textile Mills Ltd 29-04-2021 11:30 AWT Investments Ltd-Open end 29-04-2021 12:30 Mughal Iron & Steel Industries Ltd 29-04-2021 12:00 Highnoon Laboratories Ltd 29-04-2021 10:30 Ghazi Fabrics International Ltd 29-04-2021 11:00 Redco Textiles Ltd 29-04-2021 11:00 Ali Asghar Textile Mills Ltd 29-04-2021 14:00 Netsol Technologies Ltd 29-04-2021 15:00 Jahangir Siddiqui & Co. Ltd 29-04-2021 12:00 Pakistan International Airlines Corporation Ltd 29-04-2021 12:00 Wah Nobel Chemicals Ltd 29-04-2021 12:00 Crescent Cotton Mills Ltd 29-04-2021 11:30 A hmed Hassan Textile Mills Ltd 29-04-2021 11:00 IGI Holdings Limited 29-04-2021 11:00 Pakistan Petroleum Ltd 29-04-2021 11:30 Globe Textile Mills Ltd 29-04-2021 11:00 Shams Textile Mills Ltd 29-04-2021 12:00 Reliance Insurance Company Ltd 29-04-2021 11:30 Dawood Lawrencepur Ltd 29-04-2021 15:00 Arshad Energy Ltd 29-04-2021 12:00 Feroze1888 Mills Ltd 29-04-2021 23:00 Pakistan International Cont. Terminal Ltd 29-04-2021 11:45 Data Agro Limited 29-04-2021 10:30 Shifa International Hospitals Ltd 29-04-2021 15:30 The National Silk & Rayon Mills Ltd 29-04-2021 10:00 Bilal Fibres Ltd 29-04-2021 10:00 National Foods Ltd 29-04-2021 14:00 Ravi Textile Mills Ltd 29-04-2021 11:30 HB L Asset Management Ltd-Open end 30-04-2021 09:30 NB P F und Management Ltd-Open end 30-04-2021 14:15 A K D Investment Management Ltd-Open end 30-04-2021 10:30 Pak Leather Crafts Ltd 30-04-2021 10:00 L einer Pak Gelatine Ltd 30-04-2021 10:00 Apna Microfinance Bank Ltd 30-04-2021 14:30 Hala E nterprises Ltd 30-04-2021 15:00 The United Insurance Company Ltd 30-04-2021 11:30 Hashimi Can Company Ltd 04-05-2021 11:00 =========================================================

