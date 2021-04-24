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Exchange rates: buying and selling
24 Apr 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (April 23, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 154.00 153.50
EURO EUR 185.22 184.61
JAPANESE YEN JPY 1.4273 1.4227
BRITISH POUND GBP 213.52 212.83
SWISS FRANC CHF 168.00 167.46
CANADIAN DOLLAR CAD 123.46 123.05
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 119.10 118.71
SWEDISH KRONA SEK 18.40 18.34
NORWEGIAN KRONE NOK 18.47 18.41
DANISH KRONE DKK 24.90 24.82
NEWZEALAND DOLLAR NZD 110.54 110.18
SINGAPORE DOLLAR SGD 115.89 115.52
HONGKONG DOLLAR HKD 19.92 19.86
KOREAN WON KRW 0.1376 0.1371
CHINESE YUAN CNY 23.84 23.77
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.49 37.37
THAI BAHT THB 4.90 04.89
U.E.A DIRHAM AED 41.94 41.80
SAUDI RIYAL SAR 41.10 40.97
QATAR RIYAL QAR 42.31 42.17
KUWAITI DINAR KWD 511.97 510.31
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