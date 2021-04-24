ANL 32.50 Decreased By ▼ -0.30 (-0.91%)
ASC 14.38 Decreased By ▼ -0.22 (-1.51%)
ASL 22.65 Decreased By ▼ -0.24 (-1.05%)
AVN 86.95 Decreased By ▼ -0.93 (-1.06%)
BOP 7.92 Decreased By ▼ -0.05 (-0.63%)
BYCO 9.94 Decreased By ▼ -0.02 (-0.2%)
DGKC 116.00 Decreased By ▼ -0.20 (-0.17%)
EPCL 52.50 Decreased By ▼ -1.00 (-1.87%)
FCCL 23.25 Decreased By ▼ -0.43 (-1.82%)
FFBL 26.65 Decreased By ▼ -0.90 (-3.27%)
FFL 15.20 Decreased By ▼ -0.10 (-0.65%)
HASCOL 9.15 Decreased By ▼ -0.10 (-1.08%)
HUBC 75.50 Decreased By ▼ -1.00 (-1.31%)
HUMNL 6.15 Decreased By ▼ -0.04 (-0.65%)
JSCL 20.15 Decreased By ▼ -0.36 (-1.76%)
KAPCO 38.10 Decreased By ▼ -0.60 (-1.55%)
KEL 3.70 Decreased By ▼ -0.06 (-1.6%)
LOTCHEM 15.00 Decreased By ▼ -0.50 (-3.23%)
MLCF 42.99 Decreased By ▼ -0.76 (-1.74%)
PAEL 32.57 Decreased By ▼ -0.13 (-0.4%)
PIBTL 10.00 Increased By ▲ 0.05 (0.5%)
POWER 8.79 Increased By ▲ 0.14 (1.62%)
PPL 82.30 Decreased By ▼ -1.00 (-1.2%)
PRL 24.10 Increased By ▲ 0.05 (0.21%)
PTC 9.11 Decreased By ▼ -0.04 (-0.44%)
SILK 1.33 Decreased By ▼ -0.03 (-2.21%)
SNGP 39.10 Decreased By ▼ -0.25 (-0.64%)
TRG 176.00 Increased By ▲ 5.00 (2.92%)
UNITY 30.75 Decreased By ▼ -0.50 (-1.6%)
WTL 1.55 Increased By ▲ 0.03 (1.97%)
BR100 4,795 Decreased By ▼ -29.74 (-0.62%)
BR30 24,960 Decreased By ▼ -99.54 (-0.4%)
KSE100 44,707 Decreased By ▼ -222.85 (-0.5%)
KSE30 18,276 Decreased By ▼ -98.7 (-0.54%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 24 Apr 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (April 23, 2021).

===========================================
CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    154.00    153.50
EURO                EUR    185.22    184.61
JAPANESE YEN        JPY    1.4273    1.4227
BRITISH POUND       GBP    213.52    212.83
SWISS FRANC         CHF    168.00    167.46
CANADIAN DOLLAR     CAD    123.46    123.05
AUSTRALIAN DOLLAR    AUD    119.10    118.71
SWEDISH KRONA       SEK     18.40     18.34
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.47     18.41
DANISH KRONE        DKK     24.90     24.82
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    110.54    110.18
SINGAPORE DOLLAR    SGD    115.89    115.52
HONGKONG DOLLAR     HKD     19.92     19.86
KOREAN WON          KRW    0.1376    0.1371
CHINESE YUAN        CNY     23.84     23.77
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     37.49     37.37
THAI BAHT           THB      4.90     04.89
U.E.A DIRHAM        AED     41.94     41.80
SAUDI RIYAL         SAR     41.10     40.97
QATAR RIYAL         QAR     42.31     42.17
KUWAITI DINAR       KWD    511.97    510.31
===========================================

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