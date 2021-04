KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (April 15, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 Pacific Anna Disc. Mogas Gac Pakistan 14-04-2021 B-1 Winter Sun Disc. Eastwind 14-04-2021 Chemical Shipping B-2 Chemroad Load Ethanol East Wind 13-04-2021 Quest Shipping B-4 Sirina Load Clinkers Sea Trade 11-04-2021 Shipping B-5 Lolo Gate Disc. Rock Costal Shipping 14-04-2021 Phosphate Services B-7/B-6 X-Press Disc. Load X-press Feeders 13-04-2021 Bardsey Container Shipping B-8/B-9 Independent Disc. Load Riazeda 13-04-2021 Spirit Container B-11/B-12 Soldoy Load Clinkers Seatrade 05-04-2021 Shipping B-13/B-14 Archagelos Disc. Sea Hawks 13-04-2021 Michael General Cargo B-14/B-15 Jin Hao Disc. DAP Wma Ship 15-04-2021 Care Services B-16/B-17 Nefeli Disc. Wma Shipcare 10-04-2021 General Cargo Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Vancouver Dpsc. Load OOCL Pakistan 14-04-2021 Container B-28/B-29 Bernadette Disc. Load Oceansea 13-04-2021 Containers Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-4 Kmtc Mumbai Disc. Load United Marine 14-04-2021 Container Agencies ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Soldoy 15-04-2021 Load Clinkers Seatrade Shipping X-Press Bardsey 15-04-2021 Disc. Load X-press Feeders Shipping Container Independent 15-04-2021 Disc. Load Riazeda Spirit Container Kmtc Mumbai 15-04-2021 Disc. Load United Marine Agencies Container Bernadette 15-04-2021 Disc. Load Oceansea Shipping Container Winter Sun 15-04-2021 Disc. Chemical Eastwind Shipping ----------------------------------------------------------------------------- EXPECTED ARRIVALS ----------------------------------------------------------------------------- Sea Fortune 15-04-2021 D/2500 Chemical Alpine Marine Services X-Press 15-04-2021 D/L Container X-press Feeders Shipping Kilimanjaro Msc Levina 15-04-2021 D/L Container Msc Agencies Archagelos 15-04-2021 L/50000 Clinkers Universal Shipping Gabriel Merapi 16-04-2021 D/35000 Mogas Alpine Marine Services M.T Karachi 16-04-2021 D/72000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corporation Apl Le Havre 16-04-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan Northern 16-04-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Discovery Mol Generosity 16-04-2021 D/L Container Ocean Network Express ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= AC-D 15-04-2021 Tanker - M.T Khairpur 15-04-2021 Tanker - Eastern Chemi 15-04-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sea Fortune Chemicals Alpine 13.04.2021 MW-2 Pacific Steel coil G.AC 14.04.2021 Bright MW-4 Yasa Coal Wilhelmsen 06.04.2021 Amir Han ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Amis Nature Coal Alpine 14.04.2021 PIBT ML Swallow Coal Wilhelmsen 13.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Unity Coal Wilhelmsen 14.04.2021 Discovery ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Bay Yasu Palm oil Alpine 14.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pka 13.04.2021 Sensota ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Damas Mogas Alpine 14.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Arietta Lily Canola Ocean Services 08.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gas Zeus LPG Alpine 14.04.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Pina Containers MSC PAK 15.04.2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maersk Containers Maersk Pka 15.04.2021 Sensota Arietta Lily Canola Ocean Services -do- Sea Fortune Chemicals Alpine -do- Yasa Amir Han Coal Wilhelmsen -do- Gas Zeus LPG Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MOL Containers ONW 15.04.2021 Generosity Josephine Containers Maersk Pak -do- Maersk Ejnan LNG G.S.A -do- Beteigeuze Soya bean Alpine -do- Lilstella Bitumen Trans Trade -do- BBC Gen. Cargo Gulf Maritime Waiting for berth Kwiatkowski Arvika Coal Sino Trans - IVS Okudogo Coal Ocean Services - Evnia Coal Wilhelmsen - Cabo Forward UET Alpine - Blue Bird Gas oil Wilhelmsen - Shalamr Furnace oil Trans Marine - Silver Caitriona Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Levina Containers MSC PAK 15.04.2021 Aristomenis Containers Maersk Pak -do- Cap Carmel Containers 16.04.2021 CMA CGM Containers CMA CGM -do- Butterfly =============================================================================

