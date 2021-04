KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (April 14, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 AC-D Disc. Alpine 13-04-2021 Chemical Marine Services OP-2 M.T Disc. PNSC 11-04-2021 Khairpur Crude Oil B-1 Eastern Load Eastwind 13-04-2021 Chemi Ethanol Shipping B-2 Chemroad Load East Wind 13-04-2021 Quest Ethanol Shipping B-4 Sirina Load Sea Trade 11-04-2021 Clinkers Shipping B-5 Lolo Gate Disc. Costal 14-04-2021 Rock Shipping Phosphate Services B-7/B-6 X-Press Disc. X-press 13-04-2021 Bardsey Load Feeders Container Shipping B-8/B-9 Independent Disc. Riazeda 13-04-2021 Spirit Load Container B-11/B-12 Soldoy Load Seatrade 05-04-2021 Clinkers Shipping B-13/B-14 Archagelos Disc. Sea Hawks 13-04-2021 Michael General Cargo B-16/B-17 Nefeli Disc. Wma 10-04-2021 General Shipcare Cargo Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-28/B-29 Bernadette Disc. Load Oceansea 13-04-2021 Container s Shipping ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Eastern Chemi 14-04-2021 Load Ethanol Eastwind Shipping X-Press Bardsey 14-04-2021 Disc. Load Container X-press Feeders Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Vancouver 14-04-2021 D/L Container OOCl Pakistan Kmtc Mumbai 14-04-2021 D/L Container United Marine Agencies Mol Grandeur 14-04-2021 D/L Container Ocean Network Express Jin Hao 14-04-2021 D/47431 Dap WMA Shipcare Services Gozo 14-04-2021 D/28200 Rock Phos Costal Shipping Services Sea Fortune 15-04-2021 D/2500 Chemical Alpine Marine Services X-Press 15-04-2021 D/L Container X-press Feeders SHipping Kilimanjaro Msc Levina 15-04-2021 D/L Container Msc Agencies Archagelos 15-04-2021 L/50000 Clinkers Universal Shipping Gabriel ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kota Naked 14-04-2021 Container Ship - Sti Seneca 14-04-2021 Tanker - Hyundai Forward 14-04-2021 Container Ship - Mahavir 14-04-2021 Tanker - =============================================================================

