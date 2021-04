KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (April 8, 2021).

=============================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =============================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =============================================================================== JS Global Cap. Attock Ref. 3,350 229.98 Total/Weighted Avg. Rate 3,350 229.98 Arif Habib Ltd. Bank Al-Falah Ltd. 123,000 29.65 Total/Weighted Avg. Rate 123,000 29.65 JS Global Cap. BYCO Petroleum 200,000 11.40 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 11.40 Khadim Ali S. Cherat Cement 500 167.15 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 500 167.15 JS Global Cap. D.G.Cement 140 118.49 Total/Weighted Avg. Rate 140 118.49 JS Global Cap. Engro Corporation 196 308.00 Total/Weighted Avg. Rate 196 308.00 JS Global Cap. Engro Fertilizers 160 62.30 Total/Weighted Avg. Rate 160 62.30 MRA Sec. Hond Atlas Cars 1,000 284.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 284.00 M. M. M. A. Khanani Hub Power 275,000 78.00 Rafi Sec. 35,000 79.50 Total/Weighted Avg. Rate 310,000 78.17 EFG Hermes Indus Motor 18,300 1,127.20 Total/Weighted Avg. Rate 18,300 1,127.20 Azee Sec. Int. Ind. 5,000 209.91 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 209.91 M. M. M. A. Khanani INTERNATION STEELS 100,000 86.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 86.00 Azee Sec. Jah. Siddiqui & Co. 150,000 19.90 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 19.90 JS Global Cap. K-Electric Limited 40,270 3.83 B&B Sec. 100,000 3.85 Total/Weighted Avg. Rate 140,270 3.84 Khadim Ali S. Bukhari Sec. Maple Leaf Cement 1,000 45.35 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 45.35 JS Global Cap. Meezan Bank Ltd. 678 109.81 Total/Weighted Avg. Rate 678 109.81 JS Global Cap. Mughal Iron & Steel 4,132 93.01 Total/Weighted Avg. Rate 4,132 93.01 Sherman Sec. Nat. Refinery 400 543.00 Intermarket Sec. 2,500 535.08 Khadim Ali S. Bukhari Sec. 100 559.98 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 536.97 M. M. M. A. Khanani NetSol Technologies 70,000 150.00 MRA Sec. 4,000 152.98 Khadim Ali S. Bukhari Sec. 500 165.00 Total/Weighted Avg. Rate 74,500 150.26 JS Global Cap. Oil & Gas Developmen 4,000 100.23 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 100.23 JS Global Cap. P. S. O. 1,365 223.01 Khadim Ali S. Bukhari Sec. 100 225.60 Total/Weighted Avg. Rate 1,465 223.19 JS Global Cap. Pak Refinery 14,870 25.10 Total/Weighted Avg. Rate 14,870 25.10 JS Global Cap. Pakistan Petroleum 3,414 85.81 Total/Weighted Avg. Rate 3,414 85.81 SAZ Capital Panthers Tyres Ltd 1,000 68.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 68.00 JS Global Cap. Pioneer Cement 2,000 122.51 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 122.50 Khadim Ali S. Bukhari Sec. Telecard 2,500 7.69 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 7.69 M. M. M. A. Khanani TRG Pakistan Ltd. 40,000 140.00 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 140.00 AKD Sec. Worldcall TelecomLtd 42,000,000 1.05 Total/Weighted Avg. Rate 42,000,000 1.05 =============================================================================== Total Turnover 43,204,475 ===============================================================================

