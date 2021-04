KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Pakistan Reinsurance Company Ltd 06-04-2021 14:00 Dandot Cement Company Ltd 06-04-2021 14:30 JS Global Capital Limited 06-04-2021 11:00 Shaheen Insurance Company Ltd 06-04-2021 10:00 Pakistan International Airlines Corporation Ltd 06-04-2021 11:30 Khalid Siraj Textile Mills Ltd 07-04-2021 10:30 Mirpurkhas Sugar Mills Ltd 07-04-2021 14:00 Maqbool Textile Mills L td 07-04-2021 11:30 Hafiz L imited 08-04-2021 11:30 Engro Corporation Limited 08-04-2021 16:30 ICI Pakistan Limited 09-04-2021 14:30 Capital Assets Leasing Corporation Ltd 09-04-2021 10:00 Ghandhara Industries Ltd 10-04-2021 13:00 Pakistan Telecommunication Co. Ltd 11-04-2021 14:00 Panther Tyres Limited 12-04-2021 14:00 Dandot Cement Company Ltd 12-04-2021 14:30 Habib Rice Products Ltd 12-04-2021 11:00 Kohat Cement Company Ltd 12-04-2021 11:00 Al Meezan Investment Mngmt Ltd-Open end 12-04-2021 10:00 ABL Asset Management Co. Ltd-Open end 12-04-2021 11:15 Pak Oman Asset Management Co. Ltd-Open end 12-04-2021 14:15 Honda Atlas Cars (Pakistan) Ltd 13-04-2021 9:00 Engro Powergen Qadirpur Ltd 14-04-2021 10:00 Fauji Cement Company Ltd 22-04-2021 14:00 Kot Addu Power Company Ltd 22-04-2021 10:30 Hafiz Limited 27-04-2021 11:30 Unilever Pakistan Foods Limited 28-04-2021 14:30 =========================================================

