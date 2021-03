KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (March 16, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Disc. Pakistan 15-03-2021 Lahore Crude Oil National Shipping Co. OP-2 Lian Disc. Mogas Gac Pakistan 13-03-2021 Song Hu OP-2 Constantinos Disc. Mogas Alpine Marine 15-03-2021 Services B-1 Chemroad Disc. Alpine Marine 15-03-2021 Polaris Chemical Services B-5 Szczecin Disc. Golden 16-03-2021 Trader Container Shipping Lines B-6/B-7 Independent Disc/Load Riazda 13-03-2021 Spirit Container B-9/B-8 Kmtc Dubai Disc/Load United 15-03-2021 Container Marine Agencies B-10/B-11 Magia Disc. DAP Bulk 11-03-2021 Shipping Agencies B-11/B-12 Athina Disc. Oeean Services 09-03-2021 Carras Soya Beans Seeds B-14/B-13 Sun Disc. Wheat Bulk Shipping 12-03-2021 And Trading B-17/B-16 Tzoumaz Disc. Canola Alpine 13-03-2021 Marine Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- SAPTL-4 Botany Disc./Load Forbes 15-03-2021 Container Shipping Com ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Chemtrans 16-03-2021 D/50000 MOGAS Alpine Marine Services Oceanic Cosco Rotterdam 16-03-2021 D/L CONTAINER Cosco Shipping Lines Pakistan Mol Globe 16-03-2021 D/L CONTAINER Ocean Network Express Paris Express 16-03-2021 D/L CONTAINER Hapag Lloyd Pakistan M.T Karachi 17-03-2021 D/72000 Pakistan National Shipping Co CRUDE OIL Leo Paramount 17-03-2021 D/L CONTAINER United Marine Agencies Gramos 17-03-2021 D/33136 GENERAL Legend Shipping & Logistic CARGO ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Independent 16-03-2021 Disc/Load Container Riazda Spirit M.T Lahore 17-03-2021 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Co. ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Apl Antwerp 16-03-2021 Container Ship N/A Sea Fortune 16-03-2021 Tanker N/A Songa Nuernberg 16-03-2021 Container Ship N/A Cma Cgm Moliere 16-03-2021 Container Ship N/A Tsm Alphecca 16-03-2021 Tanker N/A Ginga Leopard 16-03-2021 Tanker N/A Galloway 16-03-2021 Live Stock Carrier N/A Express ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Ru Yi Song Gen. Cargo Sea Hawk 07.03.2021 MW-2 Schuler Palm Kernel Alpine 14.03.2021 Trader MW-4 Nord Peak Coal QWilhemsen 14.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Fairfield Coal Wilhelmson 10.03.2021 Eagle ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Mid Osprey Palm Oil Alpine 16.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MOL Globe Containers Ocean Network 15.03.2021 QICT Maersk Containers Maersk Pak 15.03.2021 Bentonville ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Thalia Soya Bean East Wind 11.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Glory LPG Crescent Ocean 15.03.2021 Harvest ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Top Weather Coal Ocean Service 16.03.2021 Seamax Bridge Containers MAC Pak -do- Port ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Ru Yi Song Gen. Cargo Sea Hawk 16.03.2021 Maersk Containers Maersk Pak -do- Bentonville MOL Globe Containers Ocean Network -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Sea Fortune Chemicals Alpine 16.03.2021 Da Zi Yun Gen. Cargo Cosco -do- MSC Nicole Containers MSC Pak -do- Helsinki Eagle Coal GAC -do- Ejnan LNG GSA -do- Tomson Gas LPG M. International - Sea Helios Mogas Alpine - Emmakris-III Wheat Asia Marine - Emmakris-I Wheat Asia Marine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Kinloss Containers Maersk Pak 16.03.2021 MOL Courage Containers Ocean Network -do- =============================================================================

