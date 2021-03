KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (March 3, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Diyyinah I Disc. Wilhelmsen 02-03-2021 Mogas Ships Services SAPTL-3 Southampton Disc./Load Hapag Lloyd 03-03-2021 Express Container Pakistan SAPTL-4 Hyundai Disc./Load United Marine 02-03-2021 Privilege Container Agencies B-1 Octaden Load Ethanol Eastwind 01-03-2021 Shipping B-3/B-2 Bashundhara 8 Load Crystal Sea 27-02-2021 Clinkers Services B-4 Pure Vision Disc. Wheat Noble 22-02-2021 Shipping B-5 Elbabe Disc. Wheat Bulk 17-02-2021 Shipping B-6/B-7 As Sicilia Disc./Load Riazeda 02-03-2021 Container B-9/B-8 Tommi Disc./Load X-Press 01-03-2021 Ritscher Container Feeders Shipping B-10/B-11 V Honor Disc. Legend 01-03-2021 General Shipping Cargo & Logistic B-11/B-12 Ida Disc. Wheat East Wind 01-03-2021 Shipping B-13/B-14 Ince Fortune Disc. Wheat North Star 28-02-2021 International B-14/B-15 Estela Disc. Canola Ocean 23-02-2021 Claire Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Timu Load. Crystal Sea 28-02-2021 Mill Scale Services B-21 Ocean Trader Disc. Noble 01-03-2021 Ammonium Shipping Nitrate B-24 Isuzu Disc. Sea Hawks 02-03-2021 General Cargo B-26/B-27 Navios Disc. Load Ocean Sea 01-03-2021 Jasmine Container Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oel Kedarnath 03-03-2021 D/L Container East wind Shipping Kota Nilam 03-03-2021 D/L Container Pacific Delta Shipping Carl Schulte 03-03-2021 D/L Container United Marine agencies Aal Shanghai 03-03-2021 D/2415 Project Cargo Project Shipping Ginga Saker 04-03-2021 D/2028 Base Oil Gac Pakistan Lime Galaxy 04-03-2021 D/2500 Chemical Alpine Marine Services Ever Ursula 04-03-2021 D/L Container Green Pak Shipping Tian Xiang He 04-03-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Meridian Ace 04-03-2021 D/584 Vehicle Dynamic Shipping Agencies ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Navios Jasmine 03-03-2021 Disc. Load Container Ocean Sea Shipping Ocean Trader 03-03-2021 Disc. Ammonium Nitrate Noble Shipping Timu 03-03-2021 Load. Mill Scale Crystal Sea Services ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Maistros 03-03-2021 Tanker N/A Ncc Jood 03-03-2021 Tanker N/A Mol Generosity 03-03-2021 Container Ship N/A Matsushiro 03-03-2021 General Cargo N/A Sunny Horizon 03-03-2021 General Cargo N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Admiral Cement Crystal Sea 02.03.2021 MW-2 Nil MW-4 African Coal Wilhemsen 28.02.2021 Wagtail ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Melati Sathu Palm Oil Alpine 01.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MOL Containers Ocean Network 03.03.2021 Generosity QICT Cap Caramel Containers Maersk Pak 02.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Pol Lin Containers MSC Pak 02.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO D&K Yusuf Gas oil Alpine 01.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP MG Kronos Soya Bean Alpine 26.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Shamal LNG G.A.C 02.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Athena LPG M.International 22.02.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Great Agility Steel coil G.A.C 03.03.2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= D&K Yusuf Gas oil Alpine 03.03.2021 African Wagtail Coal Wilhemsen -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Kavo Perdika Cement Global Maritime 03.03.2021 Sea Helius Mogas Alpine -do- Gaslog Sandiago LNG HTA -do- Tomson Gas LPG M. International Waiting for Berthing Emmakris-III Wheat Asia Marine - Emmakris-I Wheat Asia Marine - Harriet-P Soya Bean Alpine - Thalia Soya Bean East Wind - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= TSM Alphecca Chemicals - 03.03.2021 Josephine Contianers Maersk Pak -do- Maersk =============================================================================

