ANL 33.80 Increased By ▲ 1.05 (3.21%)
ASC 15.13 Increased By ▲ 0.75 (5.22%)
ASL 25.50 No Change ▼ 0.00 (0%)
AVN 95.50 Decreased By ▼ -0.20 (-0.21%)
BOP 9.17 Increased By ▲ 0.02 (0.22%)
BYCO 10.23 Increased By ▲ 0.25 (2.51%)
DGKC 137.50 Increased By ▲ 2.20 (1.63%)
EPCL 51.62 Increased By ▲ 0.37 (0.72%)
FCCL 25.00 Increased By ▲ 0.31 (1.26%)
FFBL 25.45 Increased By ▲ 0.95 (3.88%)
FFL 15.70 Increased By ▲ 0.28 (1.82%)
HASCOL 10.90 Increased By ▲ 0.18 (1.68%)
HUBC 86.75 Increased By ▲ 0.01 (0.01%)
HUMNL 7.10 No Change ▼ 0.00 (0%)
JSCL 27.04 Increased By ▲ 0.45 (1.69%)
KAPCO 40.00 Increased By ▲ 0.80 (2.04%)
KEL 4.15 Increased By ▲ 0.04 (0.97%)
LOTCHEM 14.80 Increased By ▲ 0.08 (0.54%)
MLCF 47.59 Increased By ▲ 0.75 (1.6%)
PAEL 38.30 Increased By ▲ 1.20 (3.23%)
PIBTL 11.91 Increased By ▲ 0.08 (0.68%)
POWER 10.70 Increased By ▲ 0.20 (1.9%)
PPL 90.97 Decreased By ▼ -0.53 (-0.58%)
PRL 27.45 Increased By ▲ 1.63 (6.31%)
PTC 8.81 Decreased By ▼ -0.09 (-1.01%)
SILK 1.40 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 43.75 Increased By ▲ 2.68 (6.53%)
TRG 147.70 No Change ▼ 0.00 (0%)
UNITY 31.20 Increased By ▲ 0.72 (2.36%)
WTL 1.52 Decreased By ▼ -0.02 (-1.3%)
BR100 5,016 Increased By ▲ 30.84 (0.62%)
BR30 26,130 Increased By ▲ 297.73 (1.15%)
KSE100 46,158 Increased By ▲ 193.53 (0.42%)
KSE30 19,308 Increased By ▲ 71.8 (0.37%)
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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 04 Mar 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Wednesday (March 3, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    158.35    157.85
EURO                EUR    192.16    191.55
JAPANESE YEN        JPY    1.4821    1.4774
BRITISH POUND       GBP    221.15    220.45
SWISS FRANC         CHF    173.00    172.46
CANADIAN DOLLAR     CAD    125.38    124.98
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    123.96    123.57
SWEDISH KRONA       SEK     19.02     18.96
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.70     18.64
DANISH KRONE        DKK     25.74     25.66
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    115.43    115.07
SINGAPORE DOLLAR    SGD    119.13    118.76
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.49     20.43
KOREAN WON          KRW    0.1409    0.1405
CHINESE YUAN        CNY     24.61     24.53
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     39.13     39.00
THAI BAHT           THB      5.23     05.21
U.E.A DIRHAM        AED     43.11     42.98
SAUDI RIYAL         SAR     42.27     42.13
QATAR RIYAL         QAR     43.50     43.37
KUWAITI DINAR       KWD    523.70    522.05
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