KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Tuesday (March 2, 2021).

============================================================================================================ MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ============================================================================================================ As on: 02-03-2021 ============================================================================================================ Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ============================================================================================================ Y.H. Sec. D.J.M. Sec. Dynea Pak 6,500 264.60 Total/Weighted Avg. Rate 6,500 264.60 AKD Sec. EFG Hermes Meezan Bank Ltd. 350,000 109.87 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 109.87 M. M. M. A. Khanani MRA Sec. Panthers Tyres Ltd 400,000 73.27 Axis Global Alfalah Sec. Panthers Tyres Ltd 500 65.80 Total/Weighted Avg. Rate 400,500 73.26 Fortune Sec. AKD Sec. United Bank Limited 650,000 126.70 Total/Weighted Avg. Rate 650,000 126.70 ============================================================================================================ Total Turnover 1,407,000 ============================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021