KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (February 23, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 Rich Breeze Load. Trans Maritime 22-02-2021 Naphtha Pvt. Ltd. SAPTL-4 Paxi Disc.Load Hapag Lloyd 22-02-2021 Container Pakistan B-1 Kuwana Disc. Sea Hawks 22-02-2021 General Pvt. Ltd Cargo B-2/B-3 Lmz Titan Disc. Wheat Ocean World 13-02-2021 B-4 Grace Load Sirius Logistic 23-02-2021 Clinkers B-5 Elbabe Disc. Wheat Bulk Shipping 17-02-2021 B-8/B-9 As Sicilia Disc./Load Eastwind 21-02-2021 Container Shipping B-10/B-11 Parnassos Disc. Alpine 18-02-2021 Soya Bean Marine Services Seeds B-21/B-11 Pure Vision Disc. Wheat Noble 22-02-2021 Shipping B-14/B-15 Nicholas Disc. Wheat Wilhelmsen 17-02-2021 B-16/B-17 Ince Inebolu Disc. Wheat Wma 14-02-2021 Shipcare ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Wiebke Disc. Wilhelmsen 22-02-2021 General Ship Services Cargo B-24/B-25 Equinox Star Disc. Rock Wma Ship care S 22-02-2021 Phosphate B-29/B-30 Rdo Fortune Disc. Load Ocean Sea 22-02-2021 Container Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= ITAL LIRICA 23-02-2021 D/L CONTAINER Green Pak Shipping OCEAN TRADER 23-02-2021 D/2000 AMMONIUM Noble Shipping REGINE 23-02-2021 D/L GENERAL CARGO Wilhelmsen Ship Services Boxy 23-02-2021 D/25000 General Cargo Sea Hawks Ginga Saker 23-02-2021 D/2028 Base Oil Gac Pakistan Independent 24-02-2021 D/L Container Riazeda Spirit Segara Mas 24-02-2021 D/L Container Sharaf Shipping Mohar 24-02-2021 L/21250 Cement Sirius Logistic ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Wiebke 23-02-2021 Disc. General Cargo Wilhelmsen Ship Services Paxi 23-02-2021 Disc. Load Container Hapag Lloyd Pakistan As Sicilia 23-02-2021 Disc./Load Container Eastwind Shipping ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sea Ambition 23-02-2021 - - Ariane Makara 23-02-2021 - - Xin Qing Dao 23-02-2021 - - Chesapeake Bay 23-02-2021 - - Eseniya 23-02-2021 - - Rong Da Chang 23-02-2021 - - Cma Cgm Fidelio 23-02-2021 - - Barbara 23-02-2021 - - M.T Quetta 23-02-2021 - - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Ocean Rider Palm Kernel Alpine 16.02.2021 MW-2 Gull Wing Rice Ocean World 18.02.2021 MW-4 Oceanic Coal Wilhelmsen 21.02.2021 Leader ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Maritime Palm Oil Alpine 23.02.2021 Tuntiga ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Sphene Containers Maersk Pak 22.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Farah Louise Soya Bean Alpine 19.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Athena LPG M. International 23.02.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date Maersk Kowloon Containers Maersk Pak 23.02.2021 MSC Lilou Containers MSC Pak -do- MSC Heldi Containers MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Sphene Containers Maersk Pak 23.02.2021 Gulf Wing Rice Ocean World -do- Ocean Rider Palm Kernel Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Maersk Containers Maersk Pak 23.02.2021 Sea Barok MSC Asya Containers MSC Pak -do- Zhou Shan Hai Coal Ocean Services -do- Vantage Rider Rice East Wind -do- Solar Ailene Palm Oil Alpine -do- Tomson Gas LPG M. International Waiting for Berth Chrmroad Wing Palm Oil Alpine - Piramerd Mogas Alpine - MG Kronos Soya bean Alpine - Harriet-P Soya bean Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Ummbab LNG 23.02.2021 Diyala Containers -do- =============================================================================

