KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (February 22, 2021).

=================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER =================================================================================================== As on: 22-02-2021 =================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares =================================================================================================== FDM Capital Aba Ali H. Sec. Aisha Steel Mills 140,000 24.00 Aba Ali H. Sec. FDM Capital 225,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 365,000 18.45 IGI Finex Sherman Sec. Bunny's Ltd (Suspend 2,051,150 0.05 Total/Weighted Avg. Rate 2,051,150 0.05 Maan Securities BMA Capital Faysal Bank 1,000,000 22.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 22.50 Arif Habib Ltd. Topline Sec. Javedan Corporation 3,220,000 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,220,000 28.00 EFG Hermes Next Capital Mari Petroleum Co. 20 1,600.00 Total/Weighted Avg. Rate 20 1,600.00 AKD Sec. EFG Hermes Meezan Bank Ltd. 550,000 102.89 Total/Weighted Avg. Rate 550,000 102.89 Next Capital Arif Habib Ltd. P.T.C.L.A 500,000 73.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 73.00 ASDA Sec. Sherman Sec. Panthers Tyres Ltd 10,000 65.80 ASDA Sec. Fortune Sec. 150,000 73.00 ASDA Sec. Arif Habib Ltd. 97,462 74.75 ASDA Sec. Adam Sec. 1,774 74.75 ASDA Sec. Topline Sec. 25,000 74.50 ASDA Sec. Trust Securities 75,000 75.00 Fortune Sec. Sherman Sec. 1,200,000 66.50 Fortune Sec. Arif Habib Ltd. 900,000 67.50 Next Capital Fortune Sec. 400,000 76.75 Next Capital Arif Habib Ltd. 1,000,000 73.75 Next Capital Adam Sec. 600,000 76.75 Arif Habib Ltd. Fortune Sec. 205,000 67.96 N.U.A. Sec. ASDA Sec. 50,000 75.50 Bawa Sec. ASDA Sec. 25,000 75.50 M. M. M. A. Fortune Sec. 25,000 70.00 Khanani M. M. M. A. Topline Sec. 10,000 77.00 Khanani Growth Sec. Fortune Sec. 25,000 68.50 Growth Sec. Interactive Securities 547,000 75.00 Interactive Growth Sec. 547,000 65.80 Securities MRA Sec. ASDA Sec. 215,000 74.67 MRA Sec. Fortune Sec. 85,000 73.00 MRA Sec. Arif Habib Ltd. 160,000 71.92 MRA Sec. M. M. M. A. Khanani 300,000 73.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,653,236 71.25 =================================================================================================== Total Turnover 14,339,406 ===================================================================================================

