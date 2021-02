KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (February 18, 2021).

================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================== Sakarwala Capital Faysal Bank 34 18.90 Total/Weighted Avg. Rate 34 18.90 AKD Sec. Ittefaq Iron Ind.Ltd 961,000 18.30 Total/Weighted Avg. Rate 961,000 18.30 Mayari Sec. Allied Bank Ltd. 10 85.00 Total/Weighted Avg. Rate 10 85.00 M. M. M. A. Khanani Sitara Chemi. 5,000 340.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 340.00 Fawad Yusuf Sec. Askari Bank Limited 500 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 26.00 Fawad Yusuf Sec. Pak. Int. Bulk Termi 500 13.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 13.00 Fawad Yusuf Sec. Power Cement Limited 4,500 11.30 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 11.30 Darson Sec. TRG Pakistan Ltd. 500 127.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 127.20 Adam Sec. Ghandhara Nissan Ltd 245,000 126.50 Total/Weighted Avg. Rate 245,000 126.50 Aba Ali H. Sec. Pak Elektron 3,500 41.63 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 41.63 Friendly Sec. Attock Cement Pak. 15,000 180.15 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 180.15 Topline Sec. Nishat Mills 10,000 124.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 124.00 First Nat. Equities Ferozsons Lab. 800 323.00 First Nat. Equities 800 321.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,600 322.25 MRA Sec. Dost Steels Ltd. 50,000 6.98 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 6.98 High Land Securities INTERNATION STEELS 400 93.50 Total/Weighted Avg. Rate 400 93.50 High Land Securities Maple Leaf Cement 1,000 48.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 48.00 ================================================================================== Total Turnover 1,298,544 ==================================================================================

