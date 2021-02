KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (February 17, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Bow Disc. Alpine Marine 16-02-2021 Cardinal Chemical Services OP-2 Constantinos Disc. Mogas Alpine Marine 15-02-2021 Services SAPTL-3 Erving Disc./Load Cma Cgm 17-02-2021 Container Pakistan B-1 Al Shaffiah Disc. Wilhelmsen 14-02-2021 Chemical Ship Services B-3/B-2 Eider S Disc. Wheat Daco Marine 07-02-2021 Services B-10/B-11 Ince Inebolu Disc. Wheat Wma Shipcare 14-02-2021 Services B-11/B-12 Lmz Titan Disc. Wheat Ocean World 13-02-2021 B-13/B-14 Asia Ruby II Load Crystal Sea 13-02-2021 Clinkers Service B-14/B-15 Nicholas Disc. Wheat Wilhelmsen 17-02-2021 B-16/B-17 Attalia Disc. Eastwind 01-02-2021 Soya Bean Shipping Seed ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Oocl Disc./Load OOCL 15-02-2021 Guangzhou Container Pakistan B-28/B-29 Wan Hai 613 Disc./Load Rehmat 16-02-2021 Container Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Korea Chemi 17-02-2021 L/4000 Ethanol Eastwind Shipping Golden 17-02-2021 D/1000 Chemical Alpine Marine Services Brilliant Chemroad Wing 17-02-2021 D/20000 Palm Oil, Alpine Marine Services D/4500 Base Oil As Sicilia 17-02-2021 D/L Container Eastwind Shipping Oel Kedarnath 17-02-2021 D/L Container Eastwind Shipping Ince Fortune 17-02-2021 D/55000 Wheat North Star International M.T Lahore 18-02-2021 D/72000 Crude Oil PNSC M.T Quetta 18-02-2021 D/70000 Crude Oil PNSC Fuji Galaxy 18-02-2021 D/3000 Mixed Xylene Gac Pakistan Actuaria 18-02-2021 D/L Container Allied Logistic Ocean Trader 18-02-2021 D/2000 General Cargo Noble Shipping Services Rong Da Chang 18-02-2021 D/6074 General Cargo Legend Shipping & Logistic Kuwana 18-02-2021 D/17463 General Cargo Sea Hawks Pvt. Limited ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Asia Ruby II 17-02-2021 Load Clinkers Crystal Sea Service\ Erving 17-02-2021 Disc./Load Container Cma Cgm Pakistan ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kota Naked 17-02-2021 Container Ship N/A Xin Yan Tian 17-02-2021 Container Ship N/A Dae Won 17-02-2021 Tanker N/A Maliha 17-02-2021 Tanker N/A Asteris 17-02-2021 General Cargo N/A Hyundai 17-02-2021 Container Ship N/A Paramount ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Ocean Rider Palm Kernel Alpine 16.02.2021 MW-2 NIL MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Josco Dezhou Coal Wilhelmsen 16.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Songa Opal Palm Oil Alpine 15.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Pina Containers MSC Pak 16.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP BTG Kailash Soya Bean Ocean Servies 11.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Umm Bab LNG General Shipping 16.02.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date Sea Helios Mogas Alpine 17.02.2021 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Maritime Palm Oil Alpine Waiting for Berth Tuntiga Genuine Venus Palm Oil Alpine Waiting for Berth Coronar Palm Oil Alpine - Farah Louise Soya bean Alpine - MG Kronos Soya bean Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Venessa Containers MSC Pak 18.02.2021 Josephine Containers Maersk Pak -do- Maersk CMA CGM Medea Containers CMA CGM -do- MSC Lilou Containers MAC Pak -do- Meratus Containers Maersk Pak 19.02.2021 Jayawijaya CMA CGM Fidelio Containers CMA CGM -do- Vantage Rider Rice East Wind -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021