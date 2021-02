KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (February 15, 2021).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Tiger Chemicals East Wind 14.02.2021 Harmony MW-2 NIL MW-4 Orient Angel Coal Wilhelmsen 11.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Medi Segesta Coal Sino Trans 13.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chemroad Palm Oil Alpine 13.02.2021 Hope ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Nicole Containers MSC Pak 14.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Amoliani Containers Hapag 14.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP BTG Kailash Soya Bean Ocean Servies 11.02.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Mraangas Sparta LNG 15.02.2021 The Chief Biutmen Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Oriental Angel Coal Wilhelmsen 15.02.2021 Medi Segesta Coal Sino Trans -do- MSC Nicole Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= NIL =============================================================================

