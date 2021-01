KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (January 05, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 Asavari Disc. Alpine Marine 04-01-2021 Chemical Services OP-2 Liberty Load. Alpine Marine 05-01-2021 Ethanol Services SAPTL-3 Cma Cgm Disc./Load Cma Cgm 03-01-2021 Fidelio Container Pakistan SAPTL-4 Mayssan Disc./Load Hapag Lloyd 04-01-2021 Container Pakistan B-1 Mid Osprey Disc. Eastwind 04-01-2021 Chemical Shipping B-3/B-2 Mega Benefit Disc. Soya Ocean 17-12-2020 Bean Seeds Services B-5/B-4 Port Star Disc. Wheat North Star 23-12-2020 International B-6/B-7 X-press Disc/Load X-press 03-01-2021 Guernsey Container Feeders Shipping B-6/B-7 Kota Nilam Disc./Load Pacific Delta 05-01-2021 Container B-11/B-10 Patra Disc. Wheat North Star 03-01-2021 International B-11/B-12 Aeolia Disc. Wheat North Star 04-01-2021 International B-13/B-14 Ince Anadolu Disc. Wheat Eastwind 01-01-2021 Shipping B-14/B-15 Ince Disc. Wheat Crystal Sea 28-12-2020 Kastamonu Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21/B-20 Spinel Load Ocean Services 02-01-2021 Clinkers B-24 Isuzu Disc. Seahawks 04-01-2021 General Cargo B-25 Yu Chang Load Mill Crystal Sea 05-01-2021 Scale Service B-26/B-27 Chesapeake Disc. Load OOCL Pakistan 05-01-2021 Container B-28/B-29 Experanza N Disc. Load Cosco 03-01-2021 Container Saeed Karachi ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kanazawa 05-01-2021 D/16000 Palm Oil Alpine Marine Cosco Belgium 05-01-2021 D/L Container Cosco Saeed Karachi Da Xin 05-01-2021 D/521 General Cargo Cosco Saeed Karachi Oel Kedarnath 06-01-2021 D/L Container Eastwind Shipping Hyundai 06-01-2021 D/L Container United Marine Agencies Privilege As Sicilia 06-01-2021 D/L Container Eastwind Shipping ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Mayssan 05-01-2021 Disc./Load Container Hapag Lloyd Pakistan ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cscl Bohai Sea 05-01-2021 Container Ship N/A Shiling 05-01-2021 Container Ship N/A Ami 05-01-2021 Tanker N/A Esperanza N 05-01-2021 Container Ship N/A Cic Epos 05-01-2021 Wheat N/A Cma Cgm Fidelio 05-01-2021 Container Ship N/A Asavari 05-01-2021 Tanker N/A X-Press 05-01-2021 Container Ship N/A Guernsey ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 SN Harmony Steel Coil GAC 04.01.2021 MW-2 African Term Cement Global 03.01.2021 MW-4 Al-Wathba Coal Wilhelmsen 01.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Scarlet Many Coal Ocean 03.01.2021 PIBT Waivarino Coal GAC 04.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Sohga Palm Oil Alpine 03.01.2021 Challenge ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 04.01.2021 Brooklyn ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Velos Ruby Mogas Alpine 03.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Bregaglia Canola GAC 29.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC PGC Patreas LPG Ocean Marine 03.01.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Daayan LNG GAC 05.01.2021 Epic Stream Chemicals Alpine -dso- Thomas ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Al-Wathba Coal Wilhelmsen 05.01.2021 SN Harmony Steel Coil GAC -do- Navarina Containers MSC Pak -do- Soarnet Manx Coal Ocean -do- Songa Challenge Palm Oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Blue Gate Rice Ocean World 05.01.2021 Stena Impecable Palm Oil Alpine -do- As Orilla Palm Oil Alpine Waiting for berth Wava San Topaz Palm Oil Alpine - Corona Palm Oil Alpine - Honey Badger Coal GAC - Aries Sumire Coal East Wind - Wolvenner Coal East Wind - Gintao Steel Coil Asia Marine - Inca Queen Steel Coil GAC - Damas Mogas Alpine - Fair Partner Project GAC - Cargo Bunun Noble Talcum Crystal Sea - Powder Chipolbrok Sun Rice Sino Trans - Happy Kestrel Ethyline Alpine - Epic Bermuda LPG Ocean Services - Gas Athena LPG M. International - White Purl LPG M. International - Emarharis-2 Wheat Asia Marine - VSC Poseldon Wheat Pak Liner - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Containers Maersk Pak 05.01.2021 Kehsington Le Havre Containers -do- =============================================================================

